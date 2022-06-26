ولي العهد الأمير بن سلمان يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، مساء السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل رئيس وزراء ⁧#العراق⁩ "مصطفى الكاظمي" الذي بدأ زيارة رسمية لـ #السعوديةpic.twitter.com/a8K3PVb8jt — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 25, 2022

إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء العراق بأن الكاظمي التقى ولي العهد السعودي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، وناقشا جهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووكيل جهاز المخابرات الوطني ماجد علي حسين، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المراسم حسنين رشيد الشيخ.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان وصل إلى جدة مساء السبت. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، بحسب “واس”.