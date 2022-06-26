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د. عبدالمجيد الجلاَّل: دلالة تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي!

كل الوطن - فريق التحرير26 يونيو 2022آخر تحديث : الأحد 26 يونيو 2022 - 12:51 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: دلالة تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي!

من أبرز فقرات البيان الختامي الصادر في ختام زيارة سمو ولي العهد التاريخية إلى جمهورية تركيا الشقيقة ، تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي !
سيكون هذا المجلس ، الوعاء الذي يستوعب ، كل مفردات التنسيق والتعاون الثنائي ، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وسيكون بوابة لتبادل الخبرات بين المختصين في كلا الدولتين !
وسيدعم إعادة تفعيل المجلس ، فرص تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا المهمة ، على الساحتين الإقليمية والدولية ، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار ، وحتى في دعم الحلول السياسية لكافة الأزمات ، والتوترات ، التي تُعاني منها دول المنطقة !
وسيكون الأمر جميلاً ، حين يتواصل التعاون والتنسيق ، في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية ، وعلى رأسها منظمتي : التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ، بما يُعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ، وفي دول العالم الأخرى !
على أية حال ، إعادة تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي ، يطوي رسمياً ، مرحلة صعبة ، ومؤلمة ، من سوء التفاهم ، وأحياناً التصادم ، في العديد من الملفات الثنائية ، والإقليمية ، والدولية ، بما كان يُمثل ، حجر عثرة ، في تطوير العلاقات السعودية التركية ، أدى بدوره ، إلى حالةٍ من عدم الاستقرار في المنطقة !
كما ، يفتح ، إعادة تفعيله ، صفحة جديدة ، من التعاون والتنسيق بين الدولتين الشقيقتين ، خاصة بما يتصل بالعلاقات الثنائية ، ومقاربة المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، بما يخدم المصالح والمنافع المُشتركة بينهما !
بما يخص الجانب الاقتصادي ، وهو جزء مهم في العلاقة بين الدولتين، جرى الاهتمام ، ببذل كل جهدٍ ممكن ، لتطوير وتنويع التجارة البينية ، وتسهيل التبادل التجاري ، وتذليل أية صعوبات في هذا الشأن ، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص ، لبحث الفرص الاستثمارية ، وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات !
وكل ذلك ، يتم من خلال الاستفادة ، من المقومات الاقتصادية الكبيرة للدولتين ، بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين !
وبشأن مسألة الطاقة ، وهي حديث العالم اليوم ، إثر الحرب الروسية الأوكرانية ، جاء في البيان الختامي للقمة السعودية التركية ، تطلع الدولتين ، للتعاون في مجالات الطاقة ، ومنها البترول وتكريره ، والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة ، والكهرباء ، والطاقة المتجددة ، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية ، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة ، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها ، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.
أكثر من ذلك ، اتفقت الدولتان الشقيقتان ، على تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي ، والتقنيات الرقمية ، والمدن الذكية ، وتشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات على التعاون ، وفي هذا الشأن ، تمَّ الاتفاق على تعزيز واستمرار العلاقة ، بين مؤسسة المواصفات التركية ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
والأجمل ، الذي يهم ، الشعبين الشقيقين ، الاتفاق على ضرورة تعزيز وتطوير أنشطة التعاون بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ، بما يخدم تطوير هذا القطاع ، وأدوات نجاحه ، كعنصر مؤثر ، في مشاريع التنمية المُستدامة !
ونأتي للجانب الأمني والدفاعي ، والتحديات التي تواجه الدولتين ، بشأنه، إذ أبدى الجانبان ، رغبة مُشتركة ، بتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما ، في مجالات التعاون الدفاعي، وتعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالحهما معاً ، ويسهم كذلك ، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة !
خلاصة القول ، المرحلة المُقبلة ، ستشهد بإذن الله ، نقلة نوعية ، في العلاقات السعودية التركية ، لجهة خلق نموذج مُشرف ، في طبيعة هذه العلاقات ، وهو امتدادٌ ، للأخوة التاريخية التي تجمع بين الشعبين والقيادتين في السعودية وتركيا!

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