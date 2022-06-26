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الخطوط السعودية تطرح 6.5 مليون مقعد خلال شهري يوليو وأغسطس

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأحد 26 يونيو 2022 - 6:53 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الخطوط السعودية تطرح 6.5 مليون مقعد خلال شهري يوليو وأغسطس

جدة – واس: طرحت الخطوط السعودية عبر خطتها التشغيلية 6.5 مليون مقعد وتسيّر 30 ألف رحلة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر في موسم صيف هذا العام.

وخصصت “الخطوط السعودية” اعتباراً من 30 يونيو الجاري، أكثر من 765.6 ألف مقعد أسبوعياً بزيادة 30% عن المعدل في صيف عام 2021م، فيما سيتم تشغيل 3.5 آلاف رحلة أسبوعياً، تربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة فيما تصل رحلاتها إلى 4 قارات حول العالم.

وتتضمن خطة “السعودية” لموسم الصيف توفير كل الاحتياجات الأساسية كالصيانة والتموين والخدمات الأرضية في الوقت المحدد عن طريق توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لذلك حفاظاً على الوقت وانضباط مواعيد الرحلات في ظل التشغيل بكامل الطاقة في هذه الفترة التي يتزامن فيها موسمي الصيف والحج، فيما تحرص “السعودية” على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة.

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