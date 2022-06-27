البحرين تستضيف الاثنين اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل و4 دول عربية سيجتمعون في البحرين الاثنين بعد ثلاثة أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون في اجتماع تاريخي عقد في إسرائيل.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، ومن مصر التي أبرمت سلاما مع إسرائيل عام 1979.

والتقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في الأراضي الإسرائيلية في مارس في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل بموجب “اتفاقات أبراهام” بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا.