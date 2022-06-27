مبتعث سعودي ينقذ حياة مسنة في أستراليا

كل الوطن – فريق التحرير: إستطاع المبتعث السعودي، عبدالإله نداء العنزي، المبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إنقاذ حياة مسنة في أستراليا، بعد انتهاء دوامه في مستشفى أوستن بملبورن، وفق صحيفة “الوطن”.

وكشفت صحيفة “الوطن” السعودية تفاصيل الواقعة، لافتة إلى أن “المبتعث خرج من المستشفى ذاهبا إلى منزله وعندما كان في مواقف السيارات فوجئ بامرأة مسنة ملقاة على الأرض وهي غارقة في دمائها بعد إصابتها بكسر مركب في الكاحل”.

وأوضحت “الوطن” أنه “بصفته المستجيب الأول، فقد قام عبدالإله نداء العنزي بوقف النزيف، وحاول إفاقة السيدة المسنة والتحدث معها ومع حفيدها الذي كان يرافقها ومحاولته تهدئة الأمر، ثم قام بتفعيل جهاز الطوارئ بالمستشفى وبعد أن اتصل بالمستشفى وأخبرهم بالحالة وبعد أن حضر فريق الطوارئ شكروه على إنقاذ الموقف وحياة المريضة”، مشيرة إلى أنه “بعد أن تم نقل المريضة إلى قسم الطوارئ، ظل في الخلف لطمأنة الحفيد الذي كان مع المسنة والذي كان في حالة صدمة وبكاء”.

وأعرب مستشفى أوستن في ملبورن عن “شكره لموقف المبتعث عبدالإله العنزي البطولي وتعامله المثالي مع الموقف”.

يذكر أن العنزي هو أحد الخريجين حديثا من جامعة ديكن الأسترالية.

المصدر: “الوطن” السعودية