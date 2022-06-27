ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة؟

كل الوطن – فريق التحرير: أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن زوج المواطنة يسمح له بالعمل في جميع المهن بالمملكة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين، وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

وجاء ذلك في إطار رد الوزارة على مطالبة مواطنات سعوديات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة من حيث فرص العمل، واحتسابهم في نسب التوطين، والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن، بحسب “عكاظ”.

كما ردت وزارة الموارد السعودية على شكاوى من مواطنات متزوجات من غير سعوديين، أشرن إلى عدم الالتفات إليهن بخصوص نسب التوطين ومنع أزواجهن من العمل في مهن مقصورة على السعوديين، موضحة أن “عمل زوج المواطنة لا يؤثر على نسب التوطين، ويحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة”.

هذا ولفتت “عكاظ” إلى رصد “صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين وغير سعوديات متزوجات من مواطنين”، مشيرة إلى أن “المطالبات جاءت عقب سماح وزارة الموارد البشرية لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، وأغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية”.

من جهتها، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، نسرين علي الغامدي، لـ”عكاظ” قائلة: “الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي، فمثلا يحق للزوجة الأجنبية إصدار وكالة شرعية لزوجها السعودي، ولكن لا يسمح للزوجة السعودية بتوكيل زوجها الأجنبي في متابعة ما يلزم من حقوق لها أو عليها أمام المحاكم أو الجهات المختصة من خلال وكالة موثقة كي لا تلجأ إلى وكلاء آخرين، وتتكبد مصاريف فضلا عن سوء استغلال أحيانا، لاسيما أن بعض الزوجات لديهن رغبة في توكيل زوجها أو ابنها الأجنبي لإنهاء أمورها الخاصة، وهو بلا شك أولى من غيره”.

وتابعت نسرين علي الغامدي: “كما ساوت الأنظمة بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص، لكن لم تمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن”، لافتة إلى أن “من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة، عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته”.

كما أشارت إلى أن “الأجنبي زوج المواطنة كان يحتسب ضمن نسب السعودة سابقا قبل سنوات، وتحديدا عقب صدور قرار في منتصف 1427هجري ( 2006 – 2007)، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها”.

المصدر: “عكاظ”