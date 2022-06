يستحيل تخيل عدد الضحايا”.. فيديو ضربة صاروخية روسية تصيب مركزا تجاريا مكتظا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك، وسط أوكرانيا، الاثنين.

وأوضح زيلنسكي أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عدد الضحايا لكنه قال: “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وكتب زيلنسكي على تليغرام: “من غير المجدي أن نأمل في الالتزام والإنسانية من روسيا”.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل المركز التجاري وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، فيما تحاول سيارات إطفاء التعامل من النيران.

