الكويت تعلن وقف إصدار سمات الدخول إليها “حتى إشعار آخر”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أوقفت إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة عبر “تويتر” أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين.

توجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإعلام الأمني:

ايقاف اصدار سمات الدخول (الزيارات)

(العائلية – السياحية) اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2022/6/27 وحتى اشعار آخر pic.twitter.com/7alhqgiQuH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 27, 2022

توجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع شؤون الإقامة أوقف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، وأن ذلك يأتي “نظرا لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره”.