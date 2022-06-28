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الكويت تعلن وقف إصدار سمات الدخول إليها “حتى إشعار آخر”

كل الوطن - فريق التحرير28 يونيو 2022آخر تحديث : الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 4:22 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الكويت تعلن وقف إصدار سمات الدخول إليها “حتى إشعار آخر”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أوقفت إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة حتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة عبر “تويتر” أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين.

توجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع شؤون الإقامة أوقف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، وأن ذلك يأتي “نظرا لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره”.

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