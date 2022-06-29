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الأمن السعودي يحبط تهريب ملايين أقراص الإمفيتامين المخدرة ويكشف عن جنسيات المتورطين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 29 يونيو 2022 - 2:54 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
الأمن السعودي يحبط تهريب ملايين أقراص الإمفيتامين المخدرة ويكشف عن جنسيات المتورطين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية عن إحباط محاولة تهريب ملايين أقراص الإمفيتامين المخدرة بميناء جدة الإسلامي مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق، والقبض على المتورطين بتهريبها.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3510000 قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الاسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين”.

وتمت الإشارة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: “واس”

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