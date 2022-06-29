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دولة آسيوية تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرات سفر لمدة 30 يوما

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 29 يونيو 2022 - 3:07 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
دولة آسيوية تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرات سفر لمدة 30 يوما

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السفارة السعودية في تايلاند، عن سماح السلطات التايلاندية للمواطنين السعوديين بدخول الأراضي التايلاندية دون تأشيرات سفر لمدة 30 يوما.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت السفارة السعودية: “تود السفارة أن توضح للمواطنين السعوديين بأن السلطات التايلندية قررت ابتداء من تاريخ 9 يوليو 2022 بالسماح للسعوديين الدخول إلى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوما”.

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