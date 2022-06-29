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السعودية تحبط محاولات نصب واحتيال على الحجاج

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 29 يونيو 2022 - 3:17 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
السعودية تحبط محاولات نصب واحتيال على الحجاج

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الأمن العام السعودي القبض على 19 شخصا لإعلانهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

وأفاد المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، بأن “الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصا (6 مقيمين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنين اثنين)، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك”.

وأكد الأمن العام السعودية أنه “جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”

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