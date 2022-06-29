حذف “صاحبي الكويس” لحمو بيكا بعد كشف سرقتها من أغنية مشهورة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الملحن المصري مدين، حذف ما يسمى مهرجان “صاحبي الكويس” لحمو بيكا، من يوتيوب لسرقة الألحان من أغنية فوق للفنان رامي جمال حيث غناها رامي في عام 2019، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

وكتب مدين، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: “الخطوة الثانية مهرجان صاحبي الكويس كان برضه مسروق من أغنيه فوق للفنان رامي جمال من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد عبد السلام”.

وقد أعلن مدين، أيضا حذف أغنية “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى “بنت الجيران”، و”حاجة مستخبية”، حيث غنى حماقي الأخيرة في عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

ونشر مدين عبر حسابه صورة لحذف أغنية “بنت الجيران”، على “يوتيوب”، وعلق قائلا: “الخطوة الأولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه.. شكرا لشركة نجوم ريكوردز وشكرا لشركة أي ميديا”.

وتعد المهرجانات الشعبية المصرية هي نوع جديد من الأغاني الموسيقية الشعبية في مصر، والتي بدأ يذاع صيتها في الفترة ما بين أواسط عام 2011 وبداية 2012، وهي خليط من موسيقى الراب والتكنو، أو موسيقى الكترو-شعبي بصبغة محلية.

المصدر: اليوم السابع