سوداني يودع عائلته بمقطع فيديو مؤثر قبل موته عطشا بالصحراء (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أليم وثق اللحظات الأخيرة من حياة شاب سوداني، قبل موته عطشا بمنطقة صحراوية شمالي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الشاب في المقطع الذي صوره بهاتفه، محاطا بالكثبان الرملية القاحلة، شمال العاصمة الخرطوم، وفق ما تم تناقله.

كانت هذه آخر كلماته قبل أن يموت عطشاً في صحراء الولاية الشمالية، اللهم اغفر له وارحمه. pic.twitter.com/9owM0N6hth — Khobaib Abdelrahim (@alkhobaib) June 28, 2022

وبين مقطع الفيديو حالة الشاب، حيث بدت عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديد جراء العطش، في حين وجه الشاب رسالة مؤثرة لمعارفه وزوجته قائلا: “يا إخوانا مكتوبة ومقدرة والحمدالله على كل حال وهذا ما أراده الله..ما أردنا هكذا..وهذا ما أرداه الله..لم نخطط له”.

وأضاف: “با إخواني اعفوا عني..كل من أراد مني دين ولم أقدر أن أسدده له أريده أن يعفي عني..والله هذا لم أخطط له”.

وتابع: “يا زوجتي الزمي الصبر..هذه إرادة الله..عفوت عنكي فاعفي عني”، كما تووجه لعائلته بطلب “العفوه عنه وذكره”، فيما تشهد قبل أن ينتهي الفيديو.