وزارة الحج والعمرة بالسعودية تعلن عن إجراءات فورية لمواجهة مشاكل تقنية واجهت الحجاج الأجانب

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنها تعمل مع الجهات المختصة على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة ودول أوروبا.

وأشارت إلى أن ذلك يجري بالإضافة إلى “إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية المتخصصة بحجاج الخارج”.

ووصفت هذه الإجراءات بأنها تحرك يأتي “حرصا على التيسير وحل أي تحد يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام”.

يشار إلى أن المشكلات التقنية التي أشير إليها في البيان يقصد بها مشاكل في الحجز تعرض لها الكثيرون بواسطة تطبيق “المطوف” الذي دشنته السعودية بديلا عن وكالات السفر.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة السعودية المعنية بشؤون الحج والعمرة، “وصول 282 ألفا و523 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام”.

وذكرت بيانات الوزارة أن “227 ألفا و420 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 43 ألفا و276 حاجا”.

المصدر: وزارة الحج والعمرة