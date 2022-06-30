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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 30 يونيو 2022 - 10:44 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “واس”

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