ساويرس يواصل دعمه لمطربي المهرجانات: بحب أغانيهم واللي مش عاجبه يقفل الراديو

كل الوطن – فريق التحرير: واصل رجل الأعمال نجيب ساويرس، دعمه لمطربي المهرجانات، بعد الأزمة التي أثارها بسبب منشوره عقب استقالة هاني شاكر من منصب كنقيب للموسيقيين.

وكتب أحد المتابعين على منشور اعتذار نجيب ساويرس على Twitter: “شكرًا على اعتذارك، بس هو التهريج اللي بيعملوه ده رزق مش أحسن يشتغل في حاجة ينفع بها نفسه والناس، وأنا هنا بتكلم على اللي زي شاكوش وحمو بيكا وغيره وغيره”.

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ليرد ساويرس قائلًا: “كل واحد حر يسمع اللي عايزه.. اللي مش عاجبه يقفل الراديو أو يحول القناة، إنما فرض ذوقكم على الكل غير مقبول وأنا شخصيا بحب أغانيهم !”.

وكان نجيب ساويرس قدم باعتذاره إلى الأشخاص الذين انزعجوا بعد سخريته من هاني شاكر عقب إعلانه الاستقالة وكتب عبر حسابه على Twitter: ” اعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر، لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب (ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق)”.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تغريدته التي قال فيها: “استقالة هاني شاكر من نقابه المهن الموسيقية. ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”. في إشارة منه إلى رغبته في الاحتفال بالقرار.

وأعلن هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال: “بعد هذه الرحلة التي قضيتها في نقابة المهن الموسيقية، وجلوسي على هذا الكرسي المحترم الذي يتشرف به كل فنان، أقدم استقالتي على الهواء وهذا قرار نهائي”.