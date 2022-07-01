السعودية.. اتخاذ إجراءات نظامية إثر تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه مخالفات مرصودة في إحدى المنشآت، بعد تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد عبر حسابه في “تويتر”: “إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية، نوضح أن فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد باشرت الحالة”.

وأضاف سعد آل حماد أن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ 19911 أو عبر تطبيق الوزارة.