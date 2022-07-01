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المستوطنون يحرقون 150 دونما من الأشجار المثمرة في بيت لحم

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الجمعة 1 يوليو 2022 - 2:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
المستوطنون يحرقون 150 دونما من الأشجار المثمرة في بيت لحم

كل الوطن – فريق التحرير: أحرق المستوطنون عصر اليوم الخميس 150 دونما من الأراضي المشجّرة بقرية حوسان غربي بيت لحم.

ونقلت وكالة “معا” عن محمد سباتين رئيس المجلس القروي في حوسان قوله، إن عشرات المستوطنين أقدموا عصر اليوم على إحراق الأشجار في 150 دونما من أراضي البلدة المجاورة لمستوطنية بيتار عيليت القريبة من البلدة.

وأضاف سباتين، إن قوات إسرائيلية قامت باطفاء النار في الجهة القريبة من مستوطنة بيتار عيليت، وأمتنعت عن أطفاء النار في أراضي المواطنين في بلدة حوسان، مشيرا إلى أن النار لا تزال مشتعلة في عشرات الدونمات من أراضي البلدة.

المصدر: “معا”

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