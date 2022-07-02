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الرئيس التونسي يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير2 يوليو 2022آخر تحديث : السبت 2 يوليو 2022 - 12:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الرئيس التونسي يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: بعث الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
واستقبل قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي وسلّمه رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتتضمن الرسالة “شكر المملكة على ما تبذله من جهود لحسن إعداد موسم الحج”، وفق ما ورد في بلاغ للرئاسة التونسية.

وأسدى قيس سعيد بالمناسبة تعليماته بضرورة السهر على توفير الإحاطة الكاملة للحجيج التونسيين الميامين في البقاع المقدسة على مختلف المستويات حتى تدور مناسك الحج في أحسن الظروف.

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