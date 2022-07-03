  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

خادم الحرمين وولي العهد بن سلمان يبرقان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 3 يوليو 2022 - 3:46 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
خادم الحرمين وولي العهد بن سلمان يبرقان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

كل الوطن – فريق التحرير : أرسل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقيته لبايدن، عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشاد العاهل السعودي في هذه المناسبة، بـ”العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة”.

وأوضحت”واس” أن الأمير محمد بن سلمان عبر في برقيته للرئيس الأمريكي عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

المصدر: “واس”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة