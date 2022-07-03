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الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأحد 3 يوليو 2022 - 1:31 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفنون ونجوم
الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم مصري لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال.

وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي موضحا: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال”.

وأشارت إلى أنه “جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

وكان الأمن العام قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات “الحج الوهمية”.

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