من هي نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي؟

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عدداً من الأوامر الملكية، ومنها تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

فمن هي الشيهانة، وما المناصب التي تقلدتها خلال مسيرتها المهنية العملية؟

فقد وصفتها مجلة “فاينانس مونثلي” بأنها صانعة الصفقات، أما مجلة إنترناشونال فايننشال IFLR”” وهبتها عام 2019 جائزة “الشخصية النسائية القانونية”.

وشهدت مسيرتها مناصب مهمة توازي كفاءتها، بعد حصولها عام 2008 على بكالوريوس قانون من جامعة “درهام” بالمملكة المتحدة.

مناصب عدة

كما تعدّ من الكفاءات السعودية المهمة ولفتت الأنظار قبل عام من الآن، حينما كانت المرأة الوحيدة الحاضرة في الاجتماع الذي أعلن من خلاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وتقلّدت عدة مناصب مثل المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، كما شغلت منصباً بشركة بيكر آند مكنزي، وكذلك كانت مستشارة قانونية في شركة فينسون أند إل كينز.

تحفيز وتشجيع المحاميات

ولم تغفل المرأة السعودية التي حصلت على رخصة المحاماة السعودية، إضافة لرخصة محاماة من المحكمة العليا بنيويورك، أن تدعم المؤهلين في السعودية لاسيما المحاميات السعوديات، حيث شاركت في التحفيز والتشجيع والتنمية لتهيئة الشباب في هذا المجال.

فيما تعتبر الشيهانة الابنة الكبرى للمصور الفوتوغرافي الشهير صالح العزاز، وهي من مواليد عام 1986 وترعرعت في مدينة الرياض.

وتعتبر الآن بعد إعلان الأوامر الملكية، نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، كونها تمتلك خبرة عريضة، كما تسعى رؤية 2030 إلى تمكين المرأة وإعدادها لمثل هذه المواقع، إذ تأتي الشيهانة بوصفها أحد القدرات السعودية الجديرة بتولي المناصب القيادية.

المصدر: العربية نت