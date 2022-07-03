طفل على ظهر طير فوق الرياض يشغل السعوديين.. هذه التفاصيل!

كل الوطن – فريق التحرير: شغلت صورة التقطت لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهرت تلك “اللقطة الساحرة” غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.

التقاطة نادرة.. صورة التقطت يوم أمس الجمعة لحظة الغروب على خط الرياض القصيم لغيمة تشكلت على هيئة طفل يجلس على ظهر طير وكأنهم يحلقون معاً في السماء. pic.twitter.com/aZxKEC68cN — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 2, 2022

صاحب الصورة يوضح

في حين أوضح عبد الكريم الماجد لـ”العربية.نت”، أنه التقط تلك الصورة فضلاً عن مقاطع فيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق.

وعن مشهد الغيمة، أكد أنه كان ينوي أن يحتفظ بالصورة كذكرى، إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها، فانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.

تصويري عصر اليوم

تشكل عجيب للسحابة #يوم_الجمعةpic.twitter.com/SKCtiw4tyY — عبدالكريم عبدالله الماجد (@thadig2009) July 1, 2022

كما أضاف أنه لم يتوقع كل هذا التفاعل مع الصورة، لاسيما دعوة العديد من المغردين إلى “تكريم تلك اللقطة العظيمة في محافل عالمية لأفضل صور العام 2022.”

وتداول ناشطون على تويتر الصورة من مواقع مختلفة، فيما قام آخرون بنشر صور شبيهة لغيوم تشكلت على هيئة حيوانات أو طيور.

البعض شكك في صحتها

في حين فسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى “باريدوليا”.

كما أوضحوا أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية، كأن تتخيل صورة إنسان في القمر أو على الغيوم.

فيما شكك البعض بصحة الصورة، مؤكدين “فوتوشوب”، لكن آخرين نشروا مقطعا مصورا قاطعين الشك باليقين.

المصدر: العربية نت