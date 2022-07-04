اشتباكات مسلحة واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مساء أمس الأحد، عدة محافظات في الضفة الغربية، واعتقلت 19 مواطنا.

وأوضح موقع “معا” الإخباري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “اقتحمت عدة مدن وقرى وبلدات في شمال الضفة وجنوبها لاسيما في الظاهرية ورشيدة واسكاكا ومدينة نابلس ورام الله”، لافتا إلى أنها “اعتقلت في بيتونيا مواطنا، وسط وقوع مواجهات مع الشبان هناك”.

وأشارت وكالة “معا” إلى أنه “في مدينة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المحافظة، ووقعت مواجهات مسلحة مع المقاومين، فيما قال جيش الاحتلال إن قواته تعرضت لإلقاء عبوات ناسفة”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا في قرية شويكة وزعمت العثور على أسلحة، وفق “معا”.

المصدر: “معا”