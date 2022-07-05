بينها “سيف أميري”.. الكويت تتسلم 738 صندوقا بمقتنيات تعود لحقبة اجتياح العراق

كل الوطن – فريق التحرير: تسلمت الكويت 738 صندوقا في شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات تعود لاجتياح الكويت سنة 1990.

وأوضحت الخارجية الكويتية إنها استلمت تلك الصناديق التي تحوي مواد إعلامية تابعة لوزراة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى سيف أميري يعود إلى حقبة أمير البلاد الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن، إضافة إلى ممتلكات أخرى تعود ملكيتها لوزارة الإعلام الكويتية.

بينما ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف، أكد حرص حكومة بلاده على إنهاء هذا الملف.

وأشار إلى أن الوزارة سعت بالتعاون مع المؤسسات العراقية الأخرى ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة عدد من الممتلكات والمحفوظات الكويتية وفق حملات قامت بها في السنوات السابقة.

ونقلت الخارجية العراقية عن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني تقديره للجهود العراقية “في مواصلة تسليم المحفوظات العائدة إلى دولة الكويت، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.