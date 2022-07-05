مصري اختلف مع صهره على رؤية ابنه.. فذبحه على الملأ

كل الوطن – فريق التحرير: في جريمة بشعة جديدة يشهدها الشارع المصري، أقدم شاب على ذبح والد طليقته البالغ من العمر 62 عاماً بسبب خلاف حول رؤية طفله الصغير.

في التفاصيل، قالت أسرة القتيل لـ”العربية.نت” إن طليق ابنتهم وبعد انفصاله عنها بدأ في تهديدهم بسبب الخلاف حول رؤية طفله وتحديد مكان اللقاء وعدد ساعات الرؤية، مشيرة إلى أن القاتل توعد صهره بالقتل ولم تصدق الأسرة ذلك التهديد أو تتعامل معه بجدية.

وأضافت أنه “في يوم وقوع الحادث وصل القاتل إلى منزلهم بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية شمال مصر، والتقى بطفله الصغير ونشب نقاش حاد بينه وبين صهره، تطور لمشادة كلامية، وبعدها فوجئ الجميع بالقاتل يستل سكينا وينهال به طعنا على والد طليقته”.

كما أضافت أن القاتل طعن والدهم في رقبته وأصابه بجرح نافذ قطع شرايين الرقبة ما أدى لإصابته بنزيف حاد وتم نقله لمستشفى منوف بحالة حرجة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على القاتل وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: العربية نت