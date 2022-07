خانت زوجها فتحولت نصف عنزة.. فيديو مريب يشغل الآلاف

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مريب مصور في تنزانيا على مواقع التواصل، أظهر امرأة برجلي عنزة وذيل.

كما بين الفيديو مجموعة من النسوة في إحدى القرى التنزانية يتجمهرن حول فتاة بدا عليها التعب والاكتئاب.

Woman turns into a half horse after sleeping with a married man #ASUU, Osibanjo, Emi lokan, Labour Party, Jagaban, Mc Oluomo, Tinubu pic.twitter.com/XXqcn3Y4FR

— STUDENTCONNECT (@studentc0nnect_) June 8, 2022