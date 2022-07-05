كمال خرازي: رغم الخلافات الجادة مع السعودية نؤمن بإمكانية تكامل قدرات البلدين

كل الوطن – فريق التحرير: أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي، إمكانية التكامل مع السعودية رغم الخلافات، مشيرا إلى استعداد طهران لحوار الرياض حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال: “على الرغم من الخلافات الجادة مع السعودية، إلا أننا نؤمن بإمكانية التكامل في القدرات بين البلدين”.

وأضاف، أن “منطقة الخليج العربي بحاجة إلى آلية أمنية تمنع هيمنة أي قوة سواء كانت إقليمية أو عالمية.. لتحقيق هذا الهدف، يجب اتخاذ تدابير بناء الثقة في مجالات مثل إدارة المياه وحماية البيئة والسلامة النووية وأمن الطاقة والسياحة والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والقضاء على الفقر”.

وتابع: “إيران شددت دائما على إجراء الحوار كوسيلة فعالة لحل سوء التفاهم وتسوية النزاعات وتعزيز القواسم المشتركة، أن التحرك نحو منتدى حوار إقليمي من شأنه أن يساعد في حل مشاكل الأمن الإقليمي، والحوار الصريح والصريح بين دول المنطقة، دون وجود وتدخل الأجانب، هو مفتاح حل المشاكل”.