  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

كيف بدت الكعبة المكرمة في أول صورة ملونة؟ (صورة)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 6 يوليو 2022 - 1:54 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كيف بدت الكعبة المكرمة في أول صورة ملونة؟ (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: على مدار مئات السنين، يؤدي المسلمون بالملايين، مناسك الحج في مكة المكرمة، في حين مر الحرم الشريف بتغييرات عدة لاستعياب هذه الوفود، فكيف كانت أول صورة وثقت الكعبة المشرفة؟

على حسابها في “تويتر”، نشرت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة بتراث وتاريخ السعودية، أول صورة فوتوغرافية ملوّنة للمسجد الحرام.

وتمت الإشارة إلى أن الصورة التقطت في عام 1952، (أي الموافق 1371 هجري)، أما الجهة التي التقطت هذه الصورة، فهي المجلة الجغرافية الوطنية الأمريكية.

وتظهر الصورة الكعبة المشرفة والأبنية المحيط بالحرم الشريف، كرسمة تجسد مشهدا مختلفا وبسيطا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة