هتك عرض 30 طفلا.. صحيفة لبنانية تنشر تفاصيل جريمة اغتصاب مروعة في البقاع ارتكبها عسكري متقاعد

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت صحيفة “النهار” اللبنانية يوم الثلاثاء مقالا على موقعها الرسمي، كشفت فيه تفاصيل جريمة اغتصاب أطفال مروعة في البقاع.

وهزت جريمة الاعتداء على الطفولة منطقة بعلبك الهرمل، في وقت يمكن أن تهز الضمير الإنساني كله بسبب بشاعتها ونظرا إلى هويّة المعتدى عليهم وهم أطفال قصر في بلدة القاع الحدودية.

وقالت الصحيفة إن “أ.ض.ض.” العسكري المتقاعد (54 عاما) تجرد من جميع معاني الإنسانية والأخلاق وتحول وحشا بشريا، وسيطرت على دماغه نزوته الحيوانية فكان خاضعا لها، وارتكب أبشع أنواع الجرائم، وهتك عرض 30 طفلا تقريبا من اللبنانيين والسوريين المقيمين في بلدة القاع، وفق تصريح مصدر أمني لـ”النهار”.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيقات مستمرة لتحديد عدد الضحايا الكلي وهوياتهم.

وذكرت “النهار” أن الجاني كان يترصد ضحاياه من خلال مقهى يملكه في داخل البلدة، ويعمد إلى اصطياد الأطفال عبر إغوائهم وتخديرهم وهتك أعراضهم، من دون اهتمام بالآثار الجسدية والنفسية السلبية طويلة الأمد التي ستصيب هؤلاء الأطفال.

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة تلقوا صدمة قوية عند سماع خبر توقيف المجرم، فهم لم يسمعوا بجريمة غريبة في المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة ومندِّدة.

وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت في الظهور إلى العلن حين استفاق أحد الضحايا الأطفال من تأثير حبوب المخدر ليجد نفسه عاريا داخل منزل المغتصب في البلدة، فذهب إلى ذويه وأخبرهم بما حصل ليكتشف الأهل تعرض طفلهم للاغتصاب، فما كان منهم إلا أن أبلغوا فرع مخابرات الجيش في المنطقة الذي عمل منذ أسبوع على توقيف بالجرم المشهود مع طفل آخر، إثر عملية مراقبة دقيقة وكمين أمني.

وضبطت السلطات في هاتف المجرم مقاطع فيديو وصور لعدد كبير من الأطفال ناهز الـ30.

وانتزعت منه السلطات اعترافات بعدد من التهم المنسوبة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والإثباتات.

كما أظهرت التحقيقات تورط المجرم بتجارة المخدرات، فتمّ تحويله إلى فصيلة رأس بعلبك في قوى الأمن الداخلي، حيث لا يزال موقوفا لديها للتوسع في التحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص ومكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائيّة.

المصدر: صحيفة “النهار” اللبنانية