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طائرة قطرية تصطدم بمنطاد قبيل هبوطها في البرازيل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 6 يوليو 2022 - 8:08 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
طائرة قطرية تصطدم بمنطاد قبيل هبوطها في البرازيل

كل الوطن – فريق التحرير: مرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية في ساو باولو قادمة من الدوحة بلحظة عصيبة، حيث اقترب منها منطاد قبيل هبوطها.
وطائرة الركاب من طراز بوينج B777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، أقلعت من الدوحة، وقبيل هبوطها مطار جوارولوس في البرازيل، اصطدمت بمنطاد هوائي كبير.

قالت شركة الطيران إنها “على علم بحدث يتعلق بإحدى طائراتها يتضمن منطادًا بدون طيار قبل الهبوط في ساو باولو يوم الأحد 3 يوليو”، مضيفة: “هبطت الرحلة كالمعتاد وتم الحفاظ على هوامش السلامة في جميع الأوقات. قدم القبطان تقريرا بعد الرحلة التي يتم الآن التحقيق فيها من قبل السلطات البرازيلية”.

والتقطت مجموعة من الصور للطائرة وهي بالقرب من المنطاد.

المصدر: “الإندبندنت”

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