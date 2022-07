طائرة قطرية تصطدم بمنطاد قبيل هبوطها في البرازيل

كل الوطن – فريق التحرير: مرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية في ساو باولو قادمة من الدوحة بلحظة عصيبة، حيث اقترب منها منطاد قبيل هبوطها.

وطائرة الركاب من طراز بوينج B777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، أقلعت من الدوحة، وقبيل هبوطها مطار جوارولوس في البرازيل، اصطدمت بمنطاد هوائي كبير.

Earlier today, a Boeing 777 of Qatar Airways (Reg. A7-BEV), avoided a small balloon while on final approach to Guarulhos Airport, in São Paulo, #Brazil. The jetliner was able to land without any problems. (Photo by Rafael Freitas.) pic.twitter.com/Hi4w4Z7Qou

— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) July 4, 2022