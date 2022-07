طائرة إماراتية تحلق لمدة 14 ساعة رغم ثقب في أحد جوانبها (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: حلقت طائرة إماراتية لمدة 14 ساعة من دبي وحتى بريسبان، أستراليا، على الرغم من وجود ثقب كبير في أحد جوانبها.

والطائرة من طراز إيرباص A380، حلقت لما يقرب من 14 ساعة، من المركز الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، في 1 يوليو وهبطت ليلا، لكن الطيارين أبلغوا عن اكتشاف مفاجئ عندما وصلوا إلى هناك.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bApic.twitter.com/s4p6tIpXDw

— JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022