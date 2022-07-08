التاسع من ذي الحجة .. يوم “مؤنسات الحرم”

كل الوطن – فريق التحرير: من عادات أهل مكة المكرمة٫ يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، وخلال وقفة الحجاج على صعيد عرفات.. تحرص نساء وفتيات العاصمة المقدسة (مكة) على الذهاب إلى الحرم المكي صائمات للتعبد وأداء الصلوات والعودة إلى منازلهن لاستقبال العيد.

ويعد يوم عرفة٫ يوماً مختلفاً بالنسبة لنساء العاصمة المقدسة٫ كونه الوقت الأنسب للوجود في الحرم لقلة عدد الموجودين فيه، إضافة لخلو الشوارع والأسواق، ولذلك تحرص نساء وفتيات مكة المكرمة على الذهاب إلى الحرم المكي صائمات للتعبد وأداء الصلوات والعودة إلى منازلهن لاستقبال العيد، حتى لايبقى الحرم خاليا لأن الرجال أغلبهم ذهبوا للحج والوقوف بعرفة وخدمة ضيوف الرحمن، وتسمى النساء في ذلك الموقف ‎بـ “مؤنسات الحرم”.