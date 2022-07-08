قرار جديد للسعودية بشأن اللبنانيين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السعودية أنه يمكن السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إليها.
وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، عبر حسابه في “تويتر” إن “السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة”.
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