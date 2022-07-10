د. عبدالمجيد الجلاَّل: العلاقة السعودية الأمريكية الاستراتيجية ليست بخير!

بكل تأكيد ، العلاقة السعودية الأمريكية ليست بخير ، وتمر بمرحلةٍ من فقدان الثقة ، وعدم اليقين ، بما يتصل بالعلاقة الثنائية ، والتباين الواضح، في المواقف الإقليمية والدولية !

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إلى المملكة العربية السعودية ، فرصة تاريخية، لإعادة بناء الثقة ، والتفاهم بشأن الملفات العالقة بين الدولتين الحليفتين !

السعودية تشعر بخيبة أملٍ كبيرة ، من السياسات الأمريكية الراهنة ، تجاه العديد من الملفات والقضايا ، والتي تُمثل خُذلاناً واضحاً ، لدولة يُفترض أنَّها حليف وشريك استراتيجي للولايات المُتحدة الأمريكية !

من هذه الملفات ، ما يتصل بأزمة اليمن ، والمواقف الأمريكية المُلتبسة ، تجاه التعاطي مع جذور هذه الأزمة ، ومعالجتها ، وفقاً للقرار الأممي 2216 .

إذ كانت السعودية ، تتوقع موقفاً أمريكياً واضحاً لا لبس فيه ، لدعمها ، في مواجهة عدوان الحوثي ، واستغلال نفوذها القوي في العالم، لحشد دعم دولي ، لتنفيذ القرار الأممي ، الصادر في بداية عام 2015 م ، ولكنها لم تفعل ، بل ظلت تهادن جماعة الحوثي ، وتغض النظر والبصر ، عن الدعم الإيراني القوي ، لهذه الجماعة ، حتى أضحت أكثر قوة ، وأكثر غطرسة ، وأكثر شراسة ، في رفض الحلول السلمية ، التي لا تتماهى مع مشروعها ، الذي يستهدف تحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية ، تنتهك بقوة، الأمن العربي ، والخليجي ، معاً !

وملفٌ آخر ، يتباين فيه ، الموقف السعودي ، عن الأمريكي ، وينصب أساساً ، حول مسألة الهواجس الخليجية ، بشأن أطماع إيران في المنطقة.

في مقدمة هذه الأطماع ، التدخلات الإيرانية السافرة في دولٍ عربية بعينها، واستخدام الصواريخ الباليستية ، كأداة لتهديد دول المنطقة ، بل وتزويد الميليشيات المتطرفة بهذه الصواريخ ، مثل ميليشيات حزب الله ، والحوثي ، والحشد الشعبي ، بما شكَّل ، ولا يزال ، مصدر تهديد خطير للأمن العربي والخليجي !

هذا التباين ، ظلَّ لسنواتٍ عديدة ، يؤرق العلاقة بين الدولتين ، منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ، إذ تقدمت ، حينها ، المملكة العربية السعودية ، ودول خليجية أخرى ، بطلب تضمين الاتفاق النووي مع إيران ، نسخة 2015 ، بالهواجس الخليجية ، بل والمشاركة في المفاوضات مباشرة ، بين إيران، ومجموعة 5 + 1 .

ولكن مع الأسف ، تجاهلت إدارة أوباما هذه الهواجس ، خضوعاً للإملاءات الإيرانية ، وخرج الاتفاق النووي مع إيران ، دون إشارة ، ولو بصفة عرضية ، لهذه الهواجس .

ويبدو أنَّ إدارة جو بايدن ، تسير على نفس طريق إدارة أوباما ، بتجاهل الهواجس الخليجية ، ومخاطر المشروع الإيراني في المنطقة !

خلاصة القول ، العلاقة السعودية الأمريكية ، بحاجة إلى إعادة بناء ثقة تُعيد إليها القوة والتأثير ، الإيجابي ، بما يخدم مصالح الدولتين ، والأمن والاستقرار ، في المنطقة ، وفي العالم ، والكرة الآن في الملعب الأمريكي ، لاتخاذ مواقف أمريكية جادة، لإصلاح العلاقة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا