لبنان لبنان.. كشف ملابسات مقتل سعودي طعنا في “الضاحية” والسفير يعلق

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت السلطات الأمنية اللبنانية، الأحد، ملابسات مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لحزب الله اللبناني وأنصاره.

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا قالت فيه إن الجريمة حصلت “قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) بتاريخ 9/7/2022” بمنطقة “الصفير قرب ملعب الراية”.

وقالت إن “جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية)، حصلت طعنا بواسطة سكين”.

ولفتت إلى أنه “بنتيجة المتابعة والاستقصاءات (…) تبين أن شقيقي المقتول نفذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية، ثم فرا إلى جهة مجهولة، وهما من الجنسية السعودية: ع. م. (من مواليد عام 1976)، وح. م. (من مواليد عام 1990)”.

وأضافت أنه تم تكثيف التحريات “لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ 10/7/2022 (الأحد) توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير”.

وتابعت أنه “تمت مداهمة مكان تواجدهما (…) حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية. وأحيل الموقوفان والمضبوط” إلى الجهة المختصة، و”التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

من جهته علق السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، على جريمة القتل وجهود القوى الأمنية في ضبط المتورطين.

وقال بخاري في منشور على تويتر، الأحد، “أثمن عاليا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني (…) على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور، الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت”.