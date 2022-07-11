أمواج البحر تسحب عائلة مكونة من 5 أشخاص في عمان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق انجراف عدد من الأشخاص بفعل قوة الأمواج في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار بسلطنة عمان وسقوطهم في عرض البحر.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في تغريدة على صفحتها في “تويتر”، إن المنجرفين عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري.

انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانيةpic.twitter.com/9yJ1QykJJC — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022