كيف سيبدو سائقو سيارات الأجرة في السعودية اعتبارا من الغد؟

كل الوطن – فريق التحرير: اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، يلتزم سائقو سيارات الأجرة في السعودية بالزي المخصص المعتمد من قبل الهيئة العامة للنقل، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق”.

وأوضحت “سبق” أن “سائقي سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقو تطبيقات نقل الركاب، سيلتزمون اعتبارا من يوم غد، بالزي المخصص المعتمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه”، لافتة إلى أن “القرار يلزم شركات الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، وينص على التزام السائقين في جميع أنحاء المملكة بلبس الزي أثناء تأدية العمل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب”.

وأشارت لائحة المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة إلى أنه “ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قيمتها 500 ريال”، وفق “سبق”.

وعن شروط الزي المخصص المعتمد، بينت “سبق” أنها كالآتي: ”

– لبس الزي الوطني أو قميص وبنطال طويل.

– يشترط على سائقي الأجرة فقط لبس قميص محدد بأكمام طويلة ولون رمادي وبنطال وحزام أسودين.

– وضع بطاقة التعريف ويمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من الزي المخصص هو “الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وتوحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، والارتقاء بالمظهر العام”.

المصدر: “سبق”