“منيرا طوال الليل”..الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد مثول أقرب بدر عملاق في 2022

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد الأربعاء المقبل، اكتمال قمر شهر ذي الحجة الهجري، ويعتبر ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام، وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة أن “القمر سيصل عند الساعة الـ12:05 ظهرا بتوقيت مكة (09:05 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022، وسيكون على مسافة 357263 كيلومترا”، لافتا إلى أنه “بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود لحجمه المعتاد”.

وأشار ماجد أبو زاهرة إلى أنه “يمكن أن يكون لون القمر برتقاليا أثناء شروقه، وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة”، منوها بأن “القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة الـ09:37 مساء بتوقيت مكة (06:37 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد 9 ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14%، وأكثر سطوعا بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض”.

وأضاف: “سيتبع ذلك وصول البدر العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل مائلا نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الخميس”.

ولفت إلى أن “تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل، والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض)، بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362146 كيلومترا”، مؤكدا أن “مصطلح البدر العملاق يعتبر أكثر “جاذبية” من بدر الحضيض، وهو في نفس الوقت يعطي انطباعا خاطئا لدى الناس بأن البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير، ولكن بالنسبة للعين المجردة لن يبدو أقرب بدر عملاق أكبر من البدور الأخرى”.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة أنه “لن يكون للبدر العملاق تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي”.

المصدر: “سبق”