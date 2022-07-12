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الأمن السعودي يتحرك بعد فيديو سرقة سيارة.. وإضرام النار فيها

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الثلاثاء 12 يوليو 2022 - 11:59 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الأمن السعودي يتحرك بعد فيديو سرقة سيارة.. وإضرام النار فيها
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