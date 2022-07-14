السعودية.. توقيف قاتلة الصيدلي المصري

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن جهاز الأمن العام السعودي، الخميس، عن توقيف “إمرأة” لم يذكر اسمها بسبب “إطلاقها النار” على شخص، دون ذكر اسمه.

وقال الأمن العام في منشور على تويتر إن “شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص”.

شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص. pic.twitter.com/VXRSqcKoPc — الأمن العام (@security_gov) July 13, 2022

وأضاف “قبضت شرطة منطقة الجوف على امرأة لإطلاقها النار على شخص، توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة سكاكا السعودية التي تقع في منطقة الجوف حادثة إطلاق نار راح ضحيتها صيدلي مصري على يد مواطنة سعودية.

وقالت السلطات المصرية، الأربعاء، إنها تثق بالإجراءات القانونية بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الهجرة المصرية في بيان أن “أحمد حاتم ماضي، كان يعمل في صيدلية بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وتوفي عقب إطلاق رصاص عليه بالصيدلية التي يعمل بها”.

وأضاف البيان أن “وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان” إلى مصر بأسرع وقت “فور انتهاء الإجراءات القانونية بالسعودية”.

وأشار البيان إلى أن “وزيرة الهجرة أكدت خلال اتصال هاتفي بالأسرة أن الشاب المصري قتل أثناء ممارسة عمله”، مبينة أن “السفارة المصرية تحركت على الفور.. لضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني”.

بدوره أفاد موقع “القاهرة 24” المصري بأن الصيدلي قتل نتيجة رفضه “إعطاء سيدة سعودية علاجا لا يصرف إلا بوصفة طبية”.

ونقل الموقع عن أحد جيران الضحية القول إن “أصحاب المحلات المجاورة للصيدلية، أفادوا بنشوب مشادة كلامية، نتيجة امتناع الصيدلي عن إعطاء السيدة مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية، التزاما منه بقوانين السلطات الصحية السعودية”.

وأضاف أن المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك لسيارتها لتحضر مسدسها الخاص، وتدخل عليه الصيدلية مرة أخرى وتطلق عليه طلقتين ناريتين في ظهره، مما تسبب له في تهتك بالرئة، ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى”.

ويحظر القانون السعودي صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب وتصل عقوبة المخالفة للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.