شاهد البدر العملاق يتلألأ في سماء السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: شهدت سماء السعودية، مساء أمس الأربعاء، اكتمال قمر ذي الحجة “ثالث بدر عملاق” لهذا العام، والذي ظل مشاهداً طوال الليل.

إلى هذا، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر وصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وكان قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا التزامن جعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (الأوج) أبعد نقطة له من الأرض.

لماذا سُمي بـ”البدر العملاق”؟

تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض) بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومترا.

ويعد هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر.

المصدر: العربية نت