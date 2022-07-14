رسائلك على ماسنجر مخترقة.. 3 علامات تدلك على ذلك!

كل الوطن – فريق التحرير: يستخدم أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم تطبيق مسنجر من فيسبوك، ما يجعله هدفا مثيرا للقراصنة.

ويبحث المحتالون باستمرار عن طرق جديدة لخداعك لمنحهم حق الوصول إلى حسابك، وهذا هو سبب أهمية البقاء على اطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

في هذا الإطار من المهم أن يكون لديك كلمة مرور قوية لحماية حسابك، إذ إن المتسللين لن يدخلوا فقط إلى مسنجر الخاص بك، بل إلى حسابك الرئيسي على فيسبوك أيضاً.

إلا أنه من الضروري معرفة كيف يمكن اكتشاف ما إذا تعرضت للاختراق عندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفين جيداً، وفي ما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها وفق تقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

المحادثات المؤرشفة

قد يتمكن المتسلل بمجرد الوصول إلى حسابك أن يذهب مباشرة لقائمة الأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون أن المتصل بهم أنت.

وإحدى الطرق التي يمكن المتسللين من خلالها إبقاء عملية احتيالهم مخفية، هي مراسلة شخص ما وأرشفة المحادثة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية.

للتحقق من أرشيف مسنجر الخاص بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد الحادثات المؤرشفة من القائمة، حيث سترى الرسائل القديمة مخفية.

جهات اتصال جديدة

في موازاة ذلك، ستحاول حسابات البريد العشوائي إضافتك طوال الوقت. وطالما أنك لا تقبلها، فلا يجب أن تظهر على صفحة مسنجر الرئيسية الخاصة بك.

وإذا رأيت شخصا لا تعرفه في القائمة، فقد يشير هذا أيضاً إلى أن متسللا يستخدم حسابك.

رقم الهاتف المتحرك

إلى ذلك، يمكنك إضافة رقم هاتفك المحمول إلى مسنجر حتى تتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق.

لكنه يسمح لك أيضاً بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهي طريقة رائعة للمتسللين للاحتفاظ بموطئ قدم في حسابك.

كذلك يمكنك التحقق من أرقام الهواتف التي أضيفت في التطبيق على الهاتف المحمول، من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم الانتقال إلى رقم الهاتف المحمول.

لاحقاً حدد “إدارة أرقام الهواتف المحمولة” وابحث عن أي أرقام لا تعرفها، وإذا وجدت أيا منها، يمكنك إزالتها.