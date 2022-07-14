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السعودية.. لص يحاول سرقة دراجة نارية ورجل أمن وعدد من الحجاج يقبضون عليه (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير14 يوليو 2022آخر تحديث : الخميس 14 يوليو 2022 - 1:22 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
السعودية.. لص يحاول سرقة دراجة نارية ورجل أمن وعدد من الحجاج يقبضون عليه (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق محاولة لص سرقة دراجة نارية في موسم الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر اللص وهو يركب الدراجة النارية محاولا الهروب بها، إلا أن أحد عناصر الأمن أمسك بالدراجة من الخلف، وقام بملاحقة السارق برفقة أحد الحجاج، في حين حاول اللص الهرب راكضا، بينما وقع أرضا وتم إمساكه.

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