  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

فيديو متداول للأمير عبد العزيز بن فهد يكشف فيه اسم قبيلة زوجته الأولى ويتحدث عن الملك سلمان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الخميس 14 يوليو 2022 - 1:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
فيديو متداول للأمير عبد العزيز بن فهد يكشف فيه اسم قبيلة زوجته الأولى ويتحدث عن الملك سلمان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، كشف فيه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا الفيديو، حيث أشار فيه الأمير عبد العزيز وهو يتحدث وسط عدد من الأشخاص إلى أنه تزوج من قبيلة عِنزه، وزوجته الأولى من منطقة حفر الباطن.

وقال الأمير عبد العزيز: “”إن شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي إن شاء الله”.

وأضاف في مقطع الفيديو: “السعوديين حنا منهم وهم منا، وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبد العزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة