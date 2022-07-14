فيديو متداول للأمير عبد العزيز بن فهد يكشف فيه اسم قبيلة زوجته الأولى ويتحدث عن الملك سلمان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، كشف فيه عن اسم القبيلة والمنطقة التي اختار زوجته الأولى منها.

على سجيته الطيبة

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

يستذكر أيامه في #حفر_الباطن

👇🏼

أول زوجه لي من قبيلة عنزه

من الحفر بعد موافقة والدي #الملك_فهد

👇🏼

وعزومته لمنسوبي جمعية تراؤف لرعاية الأيتام

بالحفر لمخيمه بـ العاذرية الذين استضافهم

للحج وزارهم أمس في مشعر #منىpic.twitter.com/QKOExwtnlT — أبو شيهانة (@eyass4u) July 12, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا الفيديو، حيث أشار فيه الأمير عبد العزيز وهو يتحدث وسط عدد من الأشخاص إلى أنه تزوج من قبيلة عِنزه، وزوجته الأولى من منطقة حفر الباطن.

شهادتي مجروحة في ما يقدمه الامير #عبدالعزيز_بن_فهد الله يبارك له في ماله وذريته وصحته

يابخته بأجر عظيم من ربه والله يتقبل منه والله يكثر من أمثاله

pic.twitter.com/74zOOweX73 — بسام فتيني (@BASSAM_FATINY) July 12, 2022

وقال الأمير عبد العزيز: “”إن شاء الله بنزوجكم في العاذرية إذا كان عندكم حفل جماعي نسوي لكم الحفل عندي إن شاء الله”.

#عبدالعزيز_بن_فهد في زيارة لجمعية رعاية الايتام في منى pic.twitter.com/KyBlpdLVAw — فايز المالكي (@fayez_malki) July 12, 2022

وأضاف في مقطع الفيديو: “السعوديين حنا منهم وهم منا، وأبونا الله يطول عمره سلمان بن عبد العزيز راعي الخير وراعي العلوم الطيبة من 50 سنة”.