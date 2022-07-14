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الصحة تُعلن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير14 يوليو 2022آخر تحديث : الخميس 14 يوليو 2022 - 10:49 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالمحليات
الصحة تُعلن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض. وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد، والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها -لا سمح الله- مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت وزارة الصحة الجميع باتباع الارشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

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