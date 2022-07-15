بايدن: أزور السعودية لتعزيز العلاقات المشتركة بيننا

كل الوطن – فريق التحرير: قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس 14 جويلية 2022 إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.

ويبدأ الرئيس الأمريكي زيارة للمملكة العربية السعودية غداً الجمعة، حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنقاش العلاقات السعودية الأمريكية.

كما يشارك بايدن في قمة خليجية، بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، رداً على سؤال من قناة “العربية”، أن “واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

*العربية نت