بايدن: أخطأنا بالانسحاب من الشرق الأوسط

كل الوطن – فريق التحرير: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس 14 جويلية 2022، إن بلاده لديها فرصة لإعادة تأكيد نفوذ واشنطن في منطقة الشرق الأوسط من خلال زيارة السعودية، مؤكداً أن زيارته للمملكة بهدف الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد، عقب توقيع اتفاق مشترك أطلق عليه “إعلان القدس”، أكد بايدن أن واشنطن أخطأت بالانسحاب من القضايا التي تعني الشرق الأوسط، ولن تترك فراغاً في المنطقة تستغله الصين.

وحول السلاح النووي الإيراني، أكد بايدن أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف أن واشنطن لن تنتظر إلى الأبد للحصول على الرد الإيراني بشأن المباحثات النووية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سترفض حصول إيران على سلاح نووي حرصاً على المصلحة الحيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل.

*عربي بوست