شمس الكويتية تقاضي والدتها لأنها ”لم تستشرها قبل أن تلدها” !

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا بعد إعلانها اعتزامها مقاضاة والدتها، لأنها ”لم تستشرها قبل أن تلدها”.

ونشرت الفنانة شمس مقطع فيديو عبر صفحتها على سناب شات، قالت فيه ”أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب.. أريد أن أرفع قضية على أمي.. شلون تجيبني من دون ما تستشيرني.. شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا“.

وأضافت “من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض.. أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها“.

وتفاعل عدد من المتابعين مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات للفنانة شمس الكويتية، فيما استهجن أحد المعلقين ما وصفه بـ“الاعتراض على خلق الله“.

وقبل عام أطلقت الفنانة شمس الكويتية تصريحات مثيرة خلال استضافتها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في برنامج ”العرافة“.

وأكدت أنها ”من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة“.

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه ”كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي“.