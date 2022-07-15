ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام في جدة (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة.
وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.
📷#صور | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة استقباله الرئيس الأمريكي جو #بايدن في قصر السلام بـ #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/wAqAiG7mMI
— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة “منبوذة”.
🎥#فيديو | استقبال #ولي_العهد لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف #بايدن بقصر السلام في #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/TT56qI0v6a
— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.
🎥#فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة استقباله الرئيس الأمريكي جو #بايدن في قصر السلام بـ #جدة#عكاظ#عاجل#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/PBK2q8nzzSpic.twitter.com/DesuyWOGQY
— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022
ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعا مع بايدن بعد لقائه بالملك سلمان.
📷#صور | وصول الرئيس جوزيف #بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.. وفي مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل#عكاظ#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummithttps://t.co/JTehHJ9oQqpic.twitter.com/Q55shyfeW5
— عكاظ (@OKAZ_online) July 15, 2022