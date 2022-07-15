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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام في جدة (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 15 يوليو 2022 - 8:59 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام في جدة (فيديو وصور)

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.

ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من إسرائيل، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة “منبوذة”.

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.


ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعا مع بايدن بعد لقائه بالملك سلمان.

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